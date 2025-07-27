СКР выясняет обстоятельства гибели спортсмена после заплыва X-WATERS Volga

По факту размещенной в СМИ информации о гибели спортсмена во время массового заплыва в Нижнем Новгороде начата доследственная проверка. Об этом сообщили в региональном СУ СКР 27 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Следователи устанавливают причины и условия, при которых произошла трагедия.

Как писал «Ъ-Приволжье», житель Москвы на завершающем этапе заплыва обратился за помощью к спасателям, подняв руку. Его немедленно эвакуировали на лодку, в момент выхода из воды он потерял сознание. Затем пловца доставили на берег, где дежурная бригада скорой помощи начала реанимационные действия, после этого спортсмена доставили в больницу. Однако спасти его не удалось.

По данным организаторов, он принимал участие в подобных соревнованиях с 2023 года. В этот раз выбрал для себя дистанцию 3 км.

Галина Шамберина