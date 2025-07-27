Жители саратовского дома вернулись в три подъезда после взрыва газа

Жители многоэтажного дома в Саратове, где произошел взрыв газа, вернулись в три из пяти подъездов, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Эти подъезды признаны безопасными для проживания.

«Работы продолжаются. В пятый и четвертый подъезды не пропускают»,— сказала представитель МЧС (цитата по «Интерфаксу»).

Губернатор Роман Бусаргин сообщил в Telegram-канале, что разбор завалов продолжался всю ночь. Сотрудники МЧС и областной службы спасения работают параллельно на нижних и верхних этажах. Альпинисты спецотделения облспаса участвуют в работах. Губернатор добавил, что ресурсы для ликвидации последствий взрыва достаточны.

Взрыв прогремел 25 июля в десятиэтажном доме на улице Блинова. В результате обрушилась угловая секция с 7 по 10 этаж. Погибли семь человек. В регионе введен режим ЧС, 26 июля объявлено днем траура. Семьям погибших выплатят по 1 млн руб.

Подробнее о ЧП — в материале «Ъ» «"Сперва подумал — беспилотник"».