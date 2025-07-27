В Краснодаре действует экстренное предупреждение по пожароопасности

По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 и 28 июля на территории краевого центра прогнозируется чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Соответствующее предупреждение размещено в обновленной версии штормового оповещения №43.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Синоптики классифицируют данные условия как опасное природное явление. В связи с этим горожанам рекомендовано соблюдать меры предосторожности, воздержаться от разведения открытого огня и ограничить пребывание в природных зонах.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жители могут обратиться по единому номеру экстренных служб — 112. Звонки принимаются как с мобильных, так и со стационарных телефонов.

Вячеслав Рыжков