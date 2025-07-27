ФК «Сочи» крупно проиграл «Акрону»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках второго тура Российской Премьер-лиги на своем поле уступил тольяттинскому «Акрону». Игра закончилась со счетом 0:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

Единственный раз команды встречались между собой в контрольном матче на зимних сборах еще в 2023 году. Тогда сочинцы взяли верх над тольяттинцами со счетом 3:1.

Счет в первом официальном противостоянии уже на пятой минуте открыл футболист «Акрона» Дмитрий Пестряков. На 11-й минуте сербский полузащитник Алекса Джурасович удвоил преимущество гостей. В одной из следующих атак Максим Болдырев довел разницу в счете до трех мячей. На 44-й минуте форвард Артем Дзюба забил четвертый гол «Акрона».

Во втором тайме Артем Дзюба мог забить еще, но не сумел реализовать пенальти. В итоге поражение «Сочи» со счетом 0:4. Тольяттинский «Акрон» одержал крупнейшую победу в своей истории в рамках РПЛ.

После двух туров РПЛ сочинские футболисты не имеют в активе набранных очков и занимают 16-е место в турнирной таблице. В следующем туре в рамках Кубка России «барсы» сыграют 29-го июля в Москве против «Динамо».

Евгений Леонтьев