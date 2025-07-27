Банда нелегальных мигрантов фиктивно зарегистрировала в Колпино 60 соотечественников

Трое нелегальных мигрантов в возрасте от 34 до 37 лет фиктивно зарегистрировали в квартирах Колпинского района не менее 60 соотечественников, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Это случилось в период с июня 2023 по март 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Организаторы криминальной схемы, не желая «светиться» перед полицейскими, не вставали на учет. Хозяев «резиновых квартир» они находили из числа местных асоциальных элементов. Желающих легализоваться искали через этнические сообщества.

Задерживали злоумышленников по очереди, в период с марта по июль. Уголовное дело по статье 322.3 (фиктивная постановка на учет иностранца или лица без гражданства по месту пребывания в РФ) с обвинительным заключением уже направлено в Колпинский районный суд.

Дожидаться решения суда обвиняемые будут, находясь под стражей. Всем иностранным гражданам, которые воспользовались криминальными услугами, аннулировали полученные документы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что почти 600 мигрантов подверглись полицейской проверке в ходе рейда на строящемся объекте возле аэропорта Пулково. Как итог, примерно у 50 иностранцев были выявлены проблемы с документами.

Андрей Маркелов