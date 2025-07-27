Силы ПВО сбили более десятка БПЛА над Ленинградской областью

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в Telegram-канале об уничтожении более 10 беспилотников в регионе. По его данным, атака продолжается, но значительная часть дронов уже ликвидирована.

В Гатчине и Войсковицком поселении зафиксировано падение обломков беспилотников, но без возгораний и пострадавших. В Ломоносовском районе обломки вызвали пожар в частном секторе, который был быстро ликвидирован благодаря работе бригад Леноблпожспаса.

Падение обломков также зафиксировано в Кингисеппском районе и промзоне Приморска, где возгораний и пострадавших нет. В связи с ситуацией, все службы экстренного реагирования переведены на усиленное дежурство.