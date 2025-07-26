Губернатор Роман Бусаргин пообещал работу «одного окна» для пострадавших после взрыва на Блинова, 2 В Саратове

Спецслужбы вывезли 1,8 тыс. тонн обломков дома № 2 на ул. Блинова в Саратове, сообщает губернатор Роман Бусаргин по итогам очередного заседания оперативного штаба. Сотрудники МЧС России, областной и муниципальные службы продолжают спасательные работы.

Завалы разобраны на 60-70%, отходы уже вывезены на спецполигон.

Полиция и Росгвардия обеспечивают сохранность имущества в непострадавших квартирах. Особое внимание уделили организации помощи пострадавшим. С завтрашнего дня все необходимые структуры начнут работать в режиме одного окна для восстановления утраченных документов, обещает губернатор.

Для временного размещения граждан организованы пункты, куда уже обратились 10 человек. Мест для размещения подготовлено значительно больше, и власти готовы обеспечить всех нуждающихся питанием.

В результате взрыва на Блинова, 2 25 июля в Саратове погибли не менее пяти человек, пострадали 9, одна госпитализирована тяжело. Основная версия — возгорание газа. Следгруппа изъяла записи камер и документацию по газоснабжению, назначены экспертизы, возбуждено УД по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Работа осложнена риском обрушений. Для пострадавших организован штаб по документам в школе № 103 с 27 июля. Семьям погибших выделят по 1 млн рублей. В области траур.

Никита Маркелов