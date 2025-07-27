В Волгоградской области из-за атаки БПЛА произошли сбои в движении поездов, в том числе поезда из Казани в Новоросийск. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Приволжской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Волгоградской области из-за атаки БПЛА на 4 часа задерживается поезд из Казани

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Волгоградской области из-за атаки БПЛА на 4 часа задерживается поезд из Казани

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Поезд № 509 Казань — Новороссийск задерживается более чем на четыре часа, а поезд № 532 Адлер — Киров — более чем на два часа. Также отменен пригородный поезд № 6121 сообщением Котельниково — Волгоград.

В Приволжской железной дороге (филиале РЖД) сообщили, что пассажирам задержанных поездов предоставляют воду, а при задержке свыше четырех часов — питание.

Из-за падения обломков БПЛА на станции Жутово нарушено электроснабжение контактной сети железной дороги, что привело к задержкам пассажирских поездов, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Минобороны России сообщило, что с 21:50 до 5:20 мск над Волгоградской областью было уничтожено 9 украинских беспилотников.

Влас Северин