Рубио назвал Вэнса отличным кандидатом в президенты США
Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News назвал вице-президента Джей Ди Вэнса отличным кандидатом для Республиканской партии на президентских выборах 2028 года. Госсекретарь отметил, что господин Вэнс является его близким другом и выразил надежду на его участие в выборах.
Фото: Nathan Howard / Reuters
Хотя Марко Рубио не исключает дальнейшего участия в политике, он считает свою текущую деятельность в Госдепартаменте возможной вершиной карьеры. «Я сосредоточен на работе в Госдепартаменте и не участвую во внутренней политике»,— сказал Марко Рубио о своих политических амбициях.
Господин Рубио добавил, что планирует остаться на своей должности до января 2028 года, если это позволит президент. В феврале бизнесмен Илон Маск, занимавший пост главы Департамента эффективности государственного управления США, говорил, что Джей Ди Вэнс может стать главой государства в будущем.