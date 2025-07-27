Рубио назвал Вэнса отличным кандидатом в президенты США

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News назвал вице-президента Джей Ди Вэнса отличным кандидатом для Республиканской партии на президентских выборах 2028 года. Госсекретарь отметил, что господин Вэнс является его близким другом и выразил надежду на его участие в выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

Хотя Марко Рубио не исключает дальнейшего участия в политике, он считает свою текущую деятельность в Госдепартаменте возможной вершиной карьеры. «Я сосредоточен на работе в Госдепартаменте и не участвую во внутренней политике»,— сказал Марко Рубио о своих политических амбициях.

Господин Рубио добавил, что планирует остаться на своей должности до января 2028 года, если это позволит президент. В феврале бизнесмен Илон Маск, занимавший пост главы Департамента эффективности государственного управления США, говорил, что Джей Ди Вэнс может стать главой государства в будущем.