В Кабардино-Балкарии за сутки произошло 28 пожаров
В Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки, 26 июля, пожарно-спасательные подразделения реагировали на 28 возгораний. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Общая площадь пожаров составила 15,5 тыс. кв. м. Так, в городе Майский, на улице Пролетарская сухая трава на открытой территории горела на площади 2 тыс. кв. Всего за сутки МЧС задействовали 160 человек и 32 единицы техники. Уточняется, что поисково-спасательные работы не проводились, на водных объектах происшествий не произошло, погибших и пострадавших нет.
В ведомстве сообщили также, что на контроле находится чрезвычайная ситуация в Эльбрусском районе, где произошел сход селевого потока. Движение на этом участке осуществляется по объездной дороге.