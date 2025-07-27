В Кабардино-Балкарии за сутки произошло 28 пожаров

В Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки, 26 июля, пожарно-спасательные подразделения реагировали на 28 возгораний. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Общая площадь пожаров составила 15,5 тыс. кв. м. Так, в городе Майский, на улице Пролетарская сухая трава на открытой территории горела на площади 2 тыс. кв. Всего за сутки МЧС задействовали 160 человек и 32 единицы техники. Уточняется, что поисково-спасательные работы не проводились, на водных объектах происшествий не произошло, погибших и пострадавших нет.

В ведомстве сообщили также, что на контроле находится чрезвычайная ситуация в Эльбрусском районе, где произошел сход селевого потока. Движение на этом участке осуществляется по объездной дороге.

Константин Соловьев