В Махачкале восстановили подачу электричества после отключений на подстанции
В Махачкале полностью восстановили электроснабжение после аварии на подстанции 110 кВ «Новая». Об этом сообщается в Telegram-канале Минэнерго Дагестана.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Отключение сетей произошло рано утром накануне, 26 июля. Причиной возгорания кабельных сетей стала сверхнормативная нагрузка на линиях электропередачи. В результате без света осталась центральная часть города, порядка 86,5 тыс. человек.
Полностью восстановить снабжение удалось сегодня ночью, в районе 2:30.