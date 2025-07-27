В Махачкале восстановили подачу электричества после отключений на подстанции

В Махачкале полностью восстановили электроснабжение после аварии на подстанции 110 кВ «Новая». Об этом сообщается в Telegram-канале Минэнерго Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отключение сетей произошло рано утром накануне, 26 июля. Причиной возгорания кабельных сетей стала сверхнормативная нагрузка на линиях электропередачи. В результате без света осталась центральная часть города, порядка 86,5 тыс. человек.

Полностью восстановить снабжение удалось сегодня ночью, в районе 2:30.

Константин Соловьев