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Во Владикавказе водителей фур оштрафовали за въезд в черту города

Во Владикавказе правоохранители оштрафовали водителей большегрузов, которые нарушили запрет на въезд тяжеловесного транспорта в черту города. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Северной Осетии.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В отношении водителей составлены административные материалы ч.6 ст.12.16 КоАП РФ (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги). Нарушителей привлекли к ответственности, транспортные средства вывели за пределы города.

Константин Соловьев

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