Во Владикавказе водителей фур оштрафовали за въезд в черту города
Во Владикавказе правоохранители оштрафовали водителей большегрузов, которые нарушили запрет на въезд тяжеловесного транспорта в черту города. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Северной Осетии.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
В отношении водителей составлены административные материалы ч.6 ст.12.16 КоАП РФ (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги). Нарушителей привлекли к ответственности, транспортные средства вывели за пределы города.