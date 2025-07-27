Массовые сбои в работе сотовых операторов отмечают жители Красноярского края

Жители Красноярского края вторые сутки жалуются на сбои в работе мобильного интернета. Согласно сведениям портала Downdetector, только за час на качество связи поступило более 400 жалоб, за сутки — 15 тыс.

Наибольшее число проблем зафиксировано у операторов Tele2 (30% жалоб), МТС (20%), Мегафон (16%) и Билайн (10%). Пользователи отмечают, что не могут загрузить сайты и открыть приложения. Проблемы наблюдаются в том числе с безналичными платежами.

Администрация Норильска сообщила в своем Telegram-канале, что перебои с мобильной связью в городе продолжаются с 26 июля.

Лолита Белова