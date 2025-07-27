Вторую очередь центра по переработке ядерного топлива запустили в Железногорске

«Ростам» ввел в эксплуатацию вторую очередь опытно-демонстрационного центра по переработке отработавшего ядерного топлива на площадке горно-химического комбината в Железногорске Красноярского края. В компании отмечают, что завод станет первым в мире, кто ведет эту деятельность без образования жидких радиоактивных отходов.

«После выхода второй очереди опытно-демонстрационного центра на проектную мощность завод сможет перерабатывать порядка 200 т отработавшего ядерного топлива в год. С учетом возможностей по переработке производственного объединения «Маяк» и запланированных нами новых производств, это позволит России обеспечить старт работы энергосистем IV поколения в ближайшие 15 лет», — заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

Первая очередь комплекса была запущена в 2015 году. В конце 2024 года завершилось строительство второй очереди.

Горно-химический комбинат «Росатома» в Железногорске — предприятие, осуществляющее полный технологический комплекс в области обращения с отработанным ядерным топливом энергетических реакторов и замыканию ядерного топливного цикла.

Лолита Белова