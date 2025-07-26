«Арсенал» купил Виктора Дьокереша

Шведский нападающий Виктор Дьокереш подписал долгосрочный контракт с лондонским «Арсеналом». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. Стоимость трансфера, по информации журналиста Фабрицио Романо, составила €73,5 млн.

«Мы очень довольны тем, что смогли заключить такую великолепную сделку и привести Виктора Дьокереша в клуб. Он — исключительный талант и постоянно демонстрирует качества и менталитет победителя, необходимые центральному нападающему высшего уровня. Его физические данные, интеллект и трудолюбие идеально вписываются в наше видение команды»,— сказал спортивный директор «Арсенала» Андреа Берта.

Дьокереш дважды становился чемпионом Португалии и один раз — обладателем Кубка страны. Дважды завоевывал звание лучшего бомбардира португальского чемпионата. Его признавали футболистом года в Португалии и в Швеции. Он добился признания, играя в составе клуба «Спортинг» из Лиссабона. За свою бывшую команду он забил 97 мячей с 2023 года.

«Я не могу дождаться, когда смогу стать частью этого клуба, забивать в этой форме, с этим гербом и перед болельщиками. Это невероятное чувство»,— сказал 27-летний футболист.