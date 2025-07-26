После удара БПЛА по клубу погиб мирный житель Курской области
В Курской области погиб мирный житель после удара украинского беспилотника по деревне Обеста Рыльского района. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Господин Хинштейн уточнил, что дрон атаковал территорию рядом с сельским клубом. Врио губернатора подчеркнул, что приграничные районы области остаются опасными и призвал жителей воздерживаться от поездок в эти зоны.
Также Александр Хинштейн сообщил о еще одном инциденте с беспилотником ВСУ в Беловском районе Курской области. Местный житель получил ранение 24 июля, но не сразу обратился за помощью, поэтому об инциденте стало известно только сегодня. У курянина диагностировали непроникающее осколочные ранения живота и правой стопы. Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу.