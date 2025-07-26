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Коммерсантъ FM
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В Тынду приедет более 50 родственников погибших в крушении Ан-24

В Тынду намерены приехать 52 родственника погибших в авиакатастрофе Ан-24 в Амурской области. Им оплатят расходы на дорогу и предоставят жилье, сообщили в Telegram-канале правительства региона.

Фото: Telegram-канал губернатора Амурской области

Фото: Telegram-канал губернатора Амурской области

Число членов семей, направляющихся в Тынду в будущем может вырасти. 24 человека прилетят рейсом компании «Аврора» уже 27 июля. В Тынде для семей погибших забронировано 98 мест в четырех гостиницах. В городе дежурят психологи и медики для оказания необходимой помощи.

В правительстве региона также принято решение о закреплении куратора за каждой семьей, потерявшей в крушении родственника. Кураторы должны будут помочь родным погибших в решении всех вопросов. Всем родственникам жертв, проживающим в Приамурье, оказана помощь на дому: терапевты провели их осмотр, а психологи провели с ними беседы.

Согласно сообщению правительства Амурской области, запланирована информационная встреча, где семьям погибших ответят на все возникшие вопросы.

Фотогалерея

Мемориалы в память о жертвах катастрофы Ан-24

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Стихийный мемориал в Тынде

Стихийный мемориал в Тынде

Фото: Станислав Кристинин / РИА Новости

Люди несут цветы, свечи и мягкие игрушки

Люди несут цветы, свечи и мягкие игрушки

Фото: РИА Новости

Мемориал у ротонды на набережной Благовещенска

Мемориал у ротонды на набережной Благовещенска

Фото: Эдуард Глок / РИА Новости

Мемориал в Хабаровске

Мемориал в Хабаровске

Фото: Данило Бирюков / РИА Новости

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Стихийный мемориал в Тынде

Фото: Станислав Кристинин / РИА Новости

Люди несут цветы, свечи и мягкие игрушки

Фото: РИА Новости

Мемориал у ротонды на набережной Благовещенска

Фото: Эдуард Глок / РИА Новости

Мемориал в Хабаровске

Фото: Данило Бирюков / РИА Новости

Смотреть

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» разбился 24 июля при выполнении рейса Хабаровск—Благовещенск—Тында. На борту находилось 42 пассажира и 6 членов экипажа — все они погибли. Обломки воздушного судна нашли на склоне горы в 15 км от аэропорта Тынды. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшего гибель людей (ч.3 ст.263 УК РФ). Потерпевший крушение самолет находился в эксплуатации почти 50 лет.

Подробнее — в материале «Рейс обреченных».

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