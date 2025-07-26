Следствие подтверждает взрыв бытового газа на Блинова, 2 в Саратове

В Саратове продолжаются следственные действия на месте Блинова, д. 2, где 25 июля 2025 года взрыв разрушил угловую секцию многоквартирного дома. По последним данным СУ СКР по Саратовской области, погибли 5 человек, включая четверых мужчин, одну женщину и малолетнего ребенка. Еще 9 человек пострадали, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Основная версия произошедшего — возгорание бытового газа.

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Следственная группа под контролем руководителя управления СКР по региону Дмитрия Костина провела сотни допросов, изъяла записи камер видеонаблюдения и техническую документацию, связанную с газоснабжением здания. Назначен комплекс судебных экспертиз, включая газотехнические и строительно-технические исследования, для установления точной причины возгорания газовоздушной смеси. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (небезопасное оказание услуг, повлекшее смерть двух и более лиц).

Работа на месте ЧП продолжается и осложнена риском дальнейших обрушений. Жителям близлежащих домов рекомендовано соблюдать осторожность.

Для пострадавших от ЧП организован штаб по восстановлению документов. Прием начнется завтра на базе школы № 103. С 10:00 в воскресенье, 27 июля, работу начнут специалисты ЗАГС, налоговой, паспортной служб, военкомата, социального фонда, прокуратуры и комитета соцзащиты. За координацию отвечает глава города Михаил Исаев.

Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что после завершения разбора завалов начнется оценка ущерба. Экспертная организация обследует дом для оценки состояния конструкций. Всем пострадавшим будет предоставлена необходимая помощь, включая материальную.

Ранее было решено выделить по 1 млн рублей семьям погибших в дополнение к другим мерам поддержки. Сегодня в Саратовской области объявлен траур.

Никита Маркелов