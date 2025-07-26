Баку ждет от Москвы признания ответственности за крушение самолета AZAL в Актау

Азербайджан «как сосед и партнер» ожидает, что Россия примет на себя ответственность за падение самолета Embraer 190 в декабре прошлого года. Об этом сообщил помощник президента республики по внешней политике Хикмет Гаджиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

По словам господина Гаджиева, именно крушение лайнера авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) стало началом похолодания в отношениях между Баку и Москвой. «Она (авиакатастрофа.—“Ъ”) произошла на территории России, в российском воздушном пространстве, и мы знаем, как это произошло – это больше не секрет»,— сказал помощник президента Азербайджана в интервью изданию Berliner Zeitung.

19 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Баку готовит иск к российским властям по делу о крушении Embraer 190. По его словам, за семь месяцев после катастрофы Азербайджан так и не получил «никакого ответа» от российских официальных лиц.

Крушение самолета Embraer 190 в казахстанском Актау произошло 25 декабря. Рейс направлялся в Грозный, где не смог сесть из-за сильного тумана, диспетчер перенаправил воздушное судно на Махачкалу. Во время полета системы зафиксировали два звуковых удара неизвестного происхождения. В итоге самолет упал вблизи Актау при попытке аварийной посадки. 39 из 67 человек на борту погибли. Росавиация позже сообщила, что 25 декабря над Грозным вводился план «Ковер» из-за атаки беспилотников ВСУ. Президент России Владимир Путин затем позвонил Ильхаму Алиеву и извинился за то, что «трагический инцидент с самолетом произошел в воздушном пространстве России».

Подробнее об иске Баку — в материале «Ъ» «Азербайджан ищет виновных».