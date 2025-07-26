Не плачь по Colgate, Аргентина

В Аргентине запретили продажу зубной пасты Colgate Total Clean Mint. Власти страны объяснили это растущим числом жалоб потребителей на раздражение и повреждения полости рта после ее использования. Среди симптомов отмечались воспаление слизистой оболочки рта, появление волдырей, язв, жжение, отеки и боль. Эксперты отмечают, что реакция может быть связана с индивидуальной непереносимостью отдельных ингредиентов, таких как фториды. В социальных сетях новость о запрете спровоцировала волну обсуждений. Часть пользователей стали запрашивать у ритейлеров документы о соответствии пасты санитарным нормам, другие делятся личным опытом, а третьи сомневаются в объективности запрета и предполагают, что решение может быть связано с торговыми спорами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amy Sancetta / AP Фото: Amy Sancetta / AP

Тем не менее для многих аргентинцев запрет стал шоком, рассказал “Ъ FM” житель Буэнос-Айреса Кирилл Маковеев: «ANMAT — это местный Роспотребнадзор, он регулярно проводит подобные мероприятия. Есть даже специальный раздел в официальном бюллетене, это такое печатное издание, где правительство публикует официальные заявления, всевозможные постановления, акты и так далее. В данном случае речь идет о снятии с продажи и запрете на производство одной конкретной марки зубной пасты Colgate.

В данном случае ANMAT пошел по пути своих бразильских коллег, которые этот вид пасты запретили еще в мае. Насколько я понимаю, дело там в одном из ароматизаторов, который дает всевозможные побочные эффекты, включая возможность воспаления полости рта, боли и так далее. Безусловно, выбор зубной пасты велик. Те, кто заметил пропажу конкретной любимой марки, я думаю, огорчатся».

С аналогичными побочными эффектами столкнулись и потребители из Бразилии. Там зарегистрировали свыше 11 тыс. жалоб на такую же пасту. Несмотря на это, производитель заявляет, что продукция соответствует международным стандартам. А лабораторные исследования компонентов не выявили критических нарушений. Однако бразильские власти в марте 2025 года запретили продажу Colgate Total Clean Mint. Производитель тогда подал апелляцию. Однако в мае ее отозвали, из-за чего компания окончательно остановила продажи товара в Бразилии. И это не первый такой случай, заметил исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев: «На сегодняшний момент компетентные органы стран должны разбираться в данном вопросе, потому что нельзя исключать, что это была неоригинальная продукция. Надо сказать, что Colgate является крайне популярным брендом в Латинской Америке, даже стал синонимом самой зубной пасты во многих странах. Люди используют Colgate как слово, обозначающее зубную пасту. Тут в первую очередь надо понимать, действительно ли имело место нарушение со стороны компании и каких-то технологических процессов. Конечно, важно, как компания себя поведет, насколько она будет открыта. Я думаю, что такой глобальный концерн, как Colgate, достойно ответит на эти вопросы.

Несколько лет назад в Европе был подобный громкий случай. Во Франции концерн Lactalis допустил нарушение при производстве продуктов детского питания. Компания заняла странную позицию: долго отказывалась, не соглашалась с выводами, которые сделали контролирующие органы. Были приведены доказательства. Насколько я помню, концерну пришлось прекратить выпуск детского питания, фактически лишившись большого бизнеса. Поэтому, возвращаясь к тому, что я сказал вначале: любая компания всегда идет навстречу при возникновении подобных случаев, особенно такие крупные бренды, как Colgate».

В России эта зубная паста свободно продается. В мае 2025 года стало известно, что Роспотребнадзор также взял на контроль сообщения о претензиях к качеству Colgate Total Clean Mint. Однако для этой пасты нее не требуется государственная регистрация, лицензия или одобрение, необходима только процедура декларирования, уточнили в Роспотребнадзоре.

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Андрей Дубков