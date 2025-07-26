Парусник «Полтава» прибыл в центр Петербурга к празднованию Дня ВМФ

Парусник «Полтава» пришел в центр Петербурга из яхтенного порта «Смоленка» к празднованию Дня Военно-Морского Флота РФ. Он отправился в город накануне, в ночь на 26 июля туристы и жители города могли наблюдать проход судна по Неве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

Парусник добрался до центра города с помощью двух буксиров. Также в День ВМФ петербуржцы смогут увидеть индийский фрегат Tamal и корвет Балтийского флота «Сообразительный».

«Полтава» — воссозданный парусник, он представляет собой точную копию первого линейного корабля Балтийского флота. Оригинальное судно строилось в Петербурге, его спустили на воду в 1712 году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что концерт ко Дню ВМФ в 2025 году будет проходить в Кронштадте.

Дарья Астанина