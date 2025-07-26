Мотоциклист с 23-летним стажем погиб в ДТП в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на ул. Титова произошла авария со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции. Погиб 40-летний мотоциклист с 23-летним опытом вождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

ДТП произошло в 17:15 26 июля напротив дома №33 по ул. Титова. Предварительно установили, что 56-летняя женщина на Hyundai Creta выезжала с прилегающей территории и не убедилась, что ее маневр безопасен. Она не уступила дорогу водителю мотоцикла Honda.

Мотоциклист получил травмы и умер на месте до приезда медиков. Женщину отвезли в больницу. Погибший мужчина жил в Заречном, к административной ответственности привлекался один раз. Водитель автомобиля имела 16 лет стажа вождения, за это время один раз нарушала правила.

Полицейские провели процессуальные действия на месте аварии, установили личности участников. Проводится расследование случившегося.

Ранее в Екатеринбурге водитель Audi погиб после ДТП с троллейбусом. Автомобилист выехал на встречную полосу, где и случилось столкновение.

Анна Капустина