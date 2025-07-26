В подмосковном Королеве перекрыли подачу воды из-за аварии

На всей территории Королева в Московской области отключили подачу воды из-за аварии. ЧП произошло при реконструкции питающего водовода. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьев.

В 14:30 мск экскаватор подрядчика, выполняющего работы по реконструкции, повредил трубу. Сработала автоматика и отключила подачу воды в Королев.

«Специалисты Водоканала уже приступили к переключению на резервный источник — это позволит восстановить подачу воды в течение нескольких часов»,— пообещал господин Воробьев. В это время жителям Королева организуют подвоз воды. В город также направили бригады аварийно-восстановительной службы из соседних муниципалитетов.

По прогнозам главного инженера МУП «Водоканал» Королева Сергея Симоненко, опубликованного в 17:05 мск, на восстановление воды потребуется около трех часов. Он добавил, что авария произошла при замене старых сетей. В результате был затоплен котлован и в системе упало давление. «После откачки воды — ориентировочно это займет около трех часов — мы перекроем задвижку поврежденного участка, запустим водоочистную станцию и восстановим подачу воды по резервным линиям»,— объяснил специалист.

Накануне MSK1.ru сообщило, что жители Королева с 24 июля страдают от прорывов канализации. По данным издания, жители семи районов оставались без воды, а по улицам города текли зловонные потоки. Тогда речь шла об аварии на канализационно-насосной станции. 25 июля в 13:22 мск глава города Игорь Трифонов сообщил об отключении водоснабжения до 20:00 мск того же дня. По его словам, ремонт станции требовал исключить попадание в канализационный коллектор сточных вод. Губернатор Подмосковья в сообщении о сегодняшней аварии уточнил, что нынешняя авария с происшествием на насосной станции не связана.