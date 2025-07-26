Почти 90 тыс. человек остались без света в Махачкале

В столице Дагестана Махачкале сегодня утром произошла авария на электросетях. Около 86,5 тыс. жителей центральной части города остались без электричества. Об этом сообщило министерство энергетики и тарифов Дагестана в Telegram-канале.

Авария произошла в 04:48 мск на подстанции 110 кВ «Новая» из-за технологического нарушения. Оно вызвано сверхнормативной нагрузкой на линии электропередачи. В результате на подстанции возникло возгорание в кабельных каналах, были повреждены 23 кабельные линии напряжением 6 кВ.

Для ликвидации последствий на место были направлены шесть бригад Дагэнерго. К 09:00 энергетики заменили поврежденные участки линий. Через два часа свет был восстановлен почти у половины потребителей в отдельных районах Махачкалы.

В министерстве рассказали, что специалисты продолжают расчистку кабельных каналов и укладку новых кабелей. Оперативно ведутся работы по полному восстановлению электроснабжения, которое, предварительно, завершится до конца этого дня.