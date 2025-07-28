Дизель пока не глохнет

Рынок нефтепродуктов сдержанно отреагировал на 18-й пакет санкций ЕС. Ставки фрахта на перевозку дизеля из РФ остались стабильными, а котировки продолжили плановую коррекцию. Аналитики ожидают, что влияние последних ограничений на стоимость перевозки может стать более заметным в первом квартале 2026 года, а европейские участники рынка прогнозируют рост цен.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Ставки на перевозку российских нефтепродуктов с 14 по 20 июля несмотря на введение новых санкций ЕС были стабильными, за исключением отдельных направлений, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Наиболее заметное снижение зафиксировано на маршруте из Черного моря в Средиземное — на 6,7% за неделю. Тарифы из Черного моря до Индии и Ближнего Востока снизились на 3,6%. Перевозка дизтоплива из балтийских портов в Турцию подорожала на 1,4%, в Латинскую Америку — на 1,1%.

По данным ЦЦИ, после введения новых санкций объем экспорта российского дизеля, попадающего под ограничения, вырос на 35%.

В новый пакет, по данным ЦЦИ, вошли 64 судна, перевозившие российскую нефть в 2024–2025 годах, в том числе 53 танкера класса Aframax и 11 — типа Suezmax. Впервые под ограничительные меры попали десять греческих судов. Санкции также запрещают с 21 января 2026 года импорт, перевозку и брокерские услуги в отношении нефтепродуктов, произведенных из российской нефти за пределами РФ, для стран—нетто-импортеров нефти. В ЦЦИ отмечают, что под ограничения попадают маршруты из Индии, Турции и Египта — стран, активно закупавших российскую нефть, перерабатывавших ее на НПЗ и поставлявших продукцию на европейский рынок.

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По данным ЦЦИ, среди танкеров, затронутых ограничениями ЕС за перевозку светлых нефтепродуктов, 26,7% составили суда, зарегистрированные в Индии,— 289 тыс. тонн от совокупного дедвейта около 1 млн тонн. Еще 18,7% пришлось на суда Сейшельских Островов, 15,3% — ОАЭ. В ЦЦИ полагают, что влияние последних ограничений на ставки фрахта может стать более заметным в первом квартале 2026 года. В будущем санкции могут затронуть поставки российского дизеля в Турцию, считают аналитики.

По итогам недели цена российского дизтоплива в портах Черного моря (FOB) уменьшилась на 3,3%, до $676 за тонну, стоимость в балтийских портах снизилась на 2,9%, до $645 за тонну, подсчитали в ЦЦИ. Дисконты на российский дизель остались стабильными, но, отмечают в ЦЦИ, новые ограничения, по мнению участников рынка, приведут к увеличению скидок. Старший аналитик БКС Кирилл Бахтин считает, что дисконт может нормализоваться в течение двух месяцев, и это уже происходило после принятия предыдущих пакетов санкций.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков говорит, что от участия в перевозках теперь фактически отрезаны европейские судовладельцы, прежде всего греческие и мальтийские. В ЦЦИ также считают, что от транспортировки российского дизеля могут отказаться греческие перевозчики.

Под ограничения из нового пакета ЕС попадут и компании, осуществляющие фрахт судов для перевозки российских нефтепродуктов.

Исключения сделаны для структур из Норвегии, Великобритании, США и Канады. В ЦЦИ считают, что новые санкции ЕС в перспективе могут привести к перераспределению торговых маршрутов и усилению конкуренции за танкеры MR-класса с дедвейтом 45–55 тыс. тонн в регионах с развитой экспортной переработкой, прежде всего на Ближнем Востоке.

Глава TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что решение ЕС запретить импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти в иных странах (таких как Турция и Индия), может серьезно повлиять на поставки дизеля в Европу. Слова топ-менеджера приводит, в частности, S&P Global. По его словам, европейский рынок уже испытывает дефицит дизельного топлива, который теперь придется покрывать за счет поставок с Ближнего Востока и из США, что приведет к росту затрат на логистику и, как следствие, цен. По мнению господина Пуянне, на рынке формируется устойчивая тенденция к высоким ценам на дизель, и новый запрет ЕС только усилит этот тренд.

Ольга Семеновых