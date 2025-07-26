Представители США и Китая поругались из-за Украины на Совбезе ООН

На последнем заседании Совета Безопасности ООН между делегациями США и Китая состоялся спор. Главным предметом дискуссии стала ситуация на Украине, сообщает агентство Reuters.

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Американская сторона резко раскритиковала китайских партнеров и потребовала прекратить поддерживать «российскую агрессию» на территории Украины. Временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши заявила, что Китай обязан остановить поставки в Россию оборудования, которое способствует развитию ее военно-промышленного комплекса.

Представитель Китая Гэн Шуан отверг все обвинения и подчеркнул, что Китай с самого начала конфликта занял нейтральную позицию. По его словам, Пекин никогда не поставлял оружие ни одной из сторон и не участвует в российско-украинском конфликте.

Гэн Шуан также призвал Вашингтон прекратить попытки переложить ответственность за ситуацию на Украине на других и воздерживаться от дальнейшего разжигания конфронтации. Представитель КНР рекомендовал США занять более конструктивную позицию в вопросах содействия прекращению огня и началу мирных переговоров.

Подробнее о положении КНР в мире — в материале «Ъ» «Сближение Китая и Евросоюза дало осечку».