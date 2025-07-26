Губернатор Гладков сообщил об обстреле Белгородской области с помощью РСЗО

Вооруженные силы Украины применили реактивную систему залпового огня (РСЗО) при обстреле Белгородского района. Ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Мужчину с баротравмой и осколочными ранениями лица и руки доставили в областную клиническую больницу. Кроме того, в районе села Беловское повреждены два автомобиля. В частных домах возгораний не произошло, уточнил господин Гладков.

Через два часа глава региона сообщил о новой атаке ВСУ. Беспилотник ударил по коммерческому объекту в поселке Уразово Валуйского округа. Пострадал мужчина. Он получил баротравму. Медицинскую помощь раненому оказали на месте, от госпитализации он отказался. При детонации в здании повреждены стекла и оборудование.