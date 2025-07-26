Регулирование с китайской мудростью

Китай предложил создать всемирную организацию, которая будет регулировать рынок искусственного интеллекта. С таким заявлением выступил глава Госсовета КНР Ли Цян на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Он призвал международное сообщество действовать в отрасли сообща и развивать искусственный интеллект в выгодном, безопасном и одновременно справедливом направлении. Ли Цян подчеркнул, что сейчас в этой сфере слишком много разногласий, особенно в области регулирования. Пекин, в свою очередь, готов «привнести больше китайской мудрости в глобальное управление искусственным интеллектом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Xihao Jiang / Reuters Фото: Xihao Jiang / Reuters

Предложение КНР не заинтересует ни другие страны, ни представителей отрасли, уверен генеральный директор Sistemma Сергей Зубарев: «Это выглядит скорее как попытка легитимизировать собственную модель контроля над технологиями.

Пекин уже продемонстрировал, как он понимает регулирование — это жесткая цензура, ограничение на обучающие данные, подчинение единому центру за контролем данных. Сейчас реальность такова, что технологические державы никогда не согласятся на единые стандарты, если это ограничивает их конкурентные преимущества. США точно не откажутся от своего технологического лидерства, ЕС будет настаивать на своих этических принципах, Китай — на суверенитете данных. И каждая страна будет называть глобальным стандартом то, что выгодно им.

Разработчики сейчас больше страдают не от отсутствия глобального регулирования, а от хаотичного нагромождения различных национальных требований.

Чего сейчас не хватает представителям отрасли для технологического преимущества? Получения данных, потому что пока нет какого-то регулирования в области источника исходника. На данный момент технологическое преимущество — это сбор, обработка данных и непосредственно обучение моделей. Если с обучением справляются за счет каких-то ресурсов, доступа к чипам, то обработка данных и этичность их сбора — очень тонкий момент, который хотят урегулировать. Необходимо определить, кто будет контролировать сбор данных, обучать, следить за обучением, иметь доступ в любой момент к модели, чтобы увидеть источник этих данных».

Сейчас искусственный интеллект на межгосударственном уровне регулируется в ЕС. В 2024 году Еврокомиссия приняла регламент, который делит все созданные нейросистемы в зависимости от степени риска для общества. Так, например, в Европе запрещены системы, которые оценивают социальное поведение человека или распознают лица в общественных местах. Эти правила могли бы лечь в основу всемирного регулирования искусственного интеллекта, говорит доцент кафедры цифрового права Высшей школы экономики Екатерина Кирсанова: «Если мы говорим о каком-то детальном регулировании, которое будет единым для всех, разумеется, это невозможно. В том же Китае и в Европе подходы несколько разные.

У китайцев более жесткий, они пошли в сторону национальных стандартов, рекомендаций для предприятий по использованию искусственного интеллекта.

Полностью перенимать их опыт международное сообщество пока не готово, и, возможно, у разных стран подходы будут отличаться.

Но мы с вами знаем, что есть, например, такой институт, как международный договор и конвенции, которые устанавливают базовый минимум. И вот если мы пойдем как раз по пути формирования базового минимума, то почему нет?

Можно выделить уже те категории регулирования искусственного интеллекта, которые как раз потребуют жестких ограничений. Сферы, связанные с жизнью, здоровьем людей для какого-то социального мониторинга и так далее — то, что Китай уже использует. Плюс мы уже можем выделить дополнительные сферы, которые плюс-минус одинаково регулируются. Здесь тоже абсолютно очевидно, что использование систем искусственного интеллекта не должно нарушать законодательство о защите персональных данных.

То есть здесь будет достаточно, например, установить определенные требования для сфер, в которых может применяться система ИИ, в которых она не может применяться. Допустим, для сбора статистики, введения учета, для уточнения каких-то диагнозов в рамках медицинских мероприятий с закрытыми персональными данными это можно использовать».

Предложение властей Китая прозвучало на фоне новой стратегии США по контролю за нейросетями. Она подразумевает низкий уровень регулирования в области искусственного интеллекта. План предполагает отмену правил, которые ограничивали строительство дата-центров и фабрик. Вместе с этим власти усилят контроль за экспортом технологий и чипов для искусственного интеллекта. Также президент США Дональд Трамп отмечал, что для обучения нейросетей разработчики не должны платить за защищенный авторским правом контент.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Егор Парфенов