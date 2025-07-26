В Геленджике на 105-м году жизни умер один из старейших ветеранов войны

В Геленджике на 105-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны Иван Курбаков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, выразив соболезнования его семье и близким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / kondratyevvi Фото: https: / t.me / kondratyevvi

«Знал его лично, полгода назад посчастливилось побывать на его 104-м дне рождения»,— рассказал глава региона в соцсетях.

На фронт Иван Курбаков отправился в 20-летнем возрасте. Участвовал в обороне Севастополя, получил ранение. За боевые заслуги удостоен ордена Отечественной войны I степени и медали Жукова.

В 1979 году переехал в село Архипо-Осиповка под Геленджиком. Даже в пожилом возрасте активно общался с молодежью, приходил в школы на уроки мужества, принимал участие в общественной работе. На Красной площади в Москве отметил 80-й юбилей Великой Победы.

Андрей Николаев