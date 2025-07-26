Глава отдела внешних связей РПЦ рассказал папе римскому о гонениях на Украинскую православную церковь

Папа римский Лев XIV принял в Апостольском дворце в Ватикане митрополита Волоколамского Антония. Тот занимает пост председателя Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (ОВЦС РПЦ). Российский священнослужитель рассказал понтифику о гонениях на Украинскую православную церковь (УПЦ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Волокололамский Антоний

Фото: Remo Casilli / Reuters Митрополит Волокололамский Антоний

Фото: Remo Casilli / Reuters

Согласно сообщению на сайте ОВЦС, митрополит Антоний передал папе Льву XIV поздравления с избранием на Святой престол от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Понтифик поблагодарил Антония и подчеркнул важность развития отношений между Ватиканом и РПЦ.

Во время беседы представители церквей обсудили конфликты на Украине и Ближнем Востоке. После встречи российский митрополит и папа римский обменялись подарками.

В августе 2024 года Верховная рада Украины приняла закон о запрете на территории страны деятельности религиозных организаций, связанных с РПЦ. В Москве назвали инициативу «изничтожением истинного православия и подменой его ложной, квазиправославной церковью». В начале июля 2025-го украинские власти лишили гражданства главу УПЦ — митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.