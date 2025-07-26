В Ростове-на-Дону отключат фонтаны в дни ВМФ и ВДВ

В Ростове-на-Дону фонтаны будут временно отключены и осушены во время празднования Дня Военно-морского флота (27 июля) и Дня Воздушно-десантных войск (2 августа). Об этом сообщил городской департамент благоустройства и лесного хозяйства в социальной сети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Такое решение городские власти приняли по рекомендации Главного управления МВД России по Ростовской области. В городском департаменте подчеркнули, что в промежутках между этими датами водные объекты будут работать в обычном режиме.

Исключением станет фонтан «Атланты» на Театральной площади — его не будут включать весь период с 27 июля по 2 августа из-за длительного процесса осушения и повторного наполнения чаши.