В Ростове-на-Дону отключат фонтаны в дни ВМФ и ВДВ
В Ростове-на-Дону фонтаны будут временно отключены и осушены во время празднования Дня Военно-морского флота (27 июля) и Дня Воздушно-десантных войск (2 августа). Об этом сообщил городской департамент благоустройства и лесного хозяйства в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Такое решение городские власти приняли по рекомендации Главного управления МВД России по Ростовской области. В городском департаменте подчеркнули, что в промежутках между этими датами водные объекты будут работать в обычном режиме.
Исключением станет фонтан «Атланты» на Театральной площади — его не будут включать весь период с 27 июля по 2 августа из-за длительного процесса осушения и повторного наполнения чаши.