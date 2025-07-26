Жителей Новороссийска предупредили о звуках стрельбы 27 июля

Звуки стрельбы из холостых орудий в Новороссийске 27 июля станут частью исторической реконструкции ко Дню Военно-морского флота (ВМФ). Об этом предупредили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Праздничные мероприятия запланированы на площадке у кинотеатра «Нептун». Программа включает в себя концерт, выставку под открытым небом, а также мастер-классы и историческую реконструкцию эпизода Великой Отечественной войны.

Начало праздничной программы запланировано на 17:00. Спустя час на площадке перед кинотеатром жителям и гостям города-героя покажут военно-историческое представление.

Андрей Пугачев