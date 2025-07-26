Орбан: угроза третьей мировой войны постоянно растет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что однозначного ответа на вопрос, начнется ли третья мировая война, сейчас нет, однако угроза развязывания крупного конфликта продолжает нарастать. Такое мнение господин Орбан высказал на выступлении в румынском городе Бэиле-Тушнад, передает Origo.

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Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Весь мир ощущает «холодное предчувствие войны», а «зловещие тени» потенциального масштабного военного столкновения уже видны, добавил венгерский премьер. Господин Орбан подчеркнул, что после избрания Дональда Трампа президентом США вероятность глобального конфликта снизилась, но полностью не исчезла.

Среди факторов, ведущих к нарастанию напряженности, он назвал рост числа международных конфликтов, гонку вооружений, усиление торговых ограничений и экономических санкций, а также разделение мира на военные блоки и рост миграции из бедных стран в более развитые регионы. По его словам, текущая война в Европе, связанная с конфликтом в Украине, уже является реальностью, а не перспективой.

Виктор Орбан также сослался на результаты опроса, проведенного в США и Европе. По его данным, от 40% до 55% респондентов считают, что третья мировая война может начаться в ближайшие 5–10 лет. После саммита НАТО, убежден премьер, формируется большинство, которое опасается, что любой вооруженный конфликт между альянсом и Россией приведет к третьей мировой войне. Он призвал не допустить подобной эскалации.