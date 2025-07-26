В Кишиневе десятки тысяч человек вышли на митинг против правления Санду

Жители Кишинева собрались на главных улицах города и устроили демонстрацию против правления президента Молдавии Майи Санду. В митинге участвуют более 10 тыс. человек, рассказали ТАСС в пресс-службе одного из организаторов мероприятия — Партии социалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вениамин Демидецкий / ТАСС Фото: Вениамин Демидецкий / ТАСС

В числе других организаторов — Партия коммунистов, партия «Будущее Молдовы» и «Сердце Молдовы». Известными посетителями митинга стали экс-президенты Игорь Додон и Владимир Воронин, экс-премьер Василий Тарлев и бывшая глава Гагаузии Ирина Влах.

Как передает корреспондент агентства, во время шествия к центру Кишинева люди с плакатами скандировали: «Молдавия имеет будущее», «За суверенную Молдавию», «В единстве наша сила». Господин Додон рассказал ТАСС, что полиция по распоряжению властей Молдавии организовала дежурства на дорогах, ведущих в Кишинев, и задерживает протестующих. По его словам, подобные меры показывают страх правительства перед массовыми акциями и голосом народа.

Созданный левыми молдавскими партиями блок выступает за восстановление отношений с Россией и за сбалансированную внешнюю политику. Название блока пока не утверждено, но его готовят к регистрации в Центральной избирательной комиссии.