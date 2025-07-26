В МЧС жителей Петербурга предупредили о надвигающихся на город ливнях и грозах
В Санкт-Петербурге, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.
Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ
По прогнозу, в ближайшие часы на город обрушатся ливни. Также прогнозируются грозы. В некоторых районах города уже прошел дождь — например, на Парнасе. Местные жители также слышали гром.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге из-за аномальной жары объявили «оранжевый» уровень опасности.