В Югре трассы оснастят системами безопасности с ИИ за 743 млн руб.

Правительство Ханты-Мансийского округа — Югры планирует закупить системы транспортной безопасности для региональных трасс, следует из лота на сайте Госзакупок. Начальная стоимость заказа — 743 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Системы установят на объездной дороге Ханты-Мансийска, транспортной развязке на пересечении трасс Ханты-Мансийск — Тюмень и Ханты-Мансийск — аэропорт, восточной объездной дороге Сургута, трассах Сургут — Лянтор и Нефтеюганск — Лянтор. Их оснастят системами интеллектуального наблюдения.

Работы должны завершить до 5 декабря этого года. Заявки от подрядчиков принимают до 12 августа.

Напомним, Пролетарский проспект в Сургуте планируют расширить до шести полос. Проект заявят на окружное финансирование в 2026 году.

Анна Капустина