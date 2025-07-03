Пролетарский проспект в Сургуте станет шестиполосным

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) дорогу на Пролетарском проспекте планируют расширить до шести полос после реконструкции. «Строители расширят ее практически до трубопровода, идущего по нечетной стороне проспекта»,— сообщила в своем Telegram-канале депутат городской думы Дина Биглова-Фатова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Дины Бигловой-Фатовой Фото: telegram-канал Дины Бигловой-Фатовой

На четной стороне проспекта по проекту реконструкции предусмотрены парковочные карманы на участке от ул. Геологическая до ул. Югорская. Работы на этом участке планируется начать в следующем году. По словам депутата, это последний узкий отрезок Пролетарского проспекта, расширения он ждет около 20 лет.

Проект прошел экспертизу в 2023 году: сейчас администрация Сургута актуализирует его стоимость и готовится осенью заявить на окружное финансирование в 2026 году.

Напомним, в 2025 году в Югре планируется обновить более 90 км региональных дорог. Запланированы ремонтные работы на около 17 км региональных автотрасс, включая участки трасс Сургут — Нижневартовск и Лангепас — Покачи. Также будет отремонтировано более 618 м мостовых сооружений.

Ирина Пичурина