WSJ: рейтинг Демократической партии США достиг минимума за 35 лет

Рейтинг Демократической партии США снизился до 33%. Это рекордно низкий показатель за последние 35 лет, свидетельствуют данные опроса The Wall Street Journal (WSJ).

Опрос проведен WSJ с 16 по 20 июля среди 1,5 тыс. американцев. 63% опрошенных негативно относятся к демократам — это самый высокий уровень неодобрения с 1990 года. Из них 43% выбрали вариант ответа «очень неодобрительно».

В исследовании также сказано, что отношение к Республиканской партии и президенту Дональду Трампу в целом остается негативным, однако критика в их адрес менее выражена. Разница составляет 11 и 7 процентных пунктов соответственно. Положительно оценивают республиканцев 19% респондентов, тогда как демократы получили такую поддержку всего от 8%.

Большинство участников опроса не поддерживают политику господина Трампа по различным направлениям, кроме борьбы с нелегальной миграцией. Также граждане США по ключевым вопросам больше доверяют республиканцам в Конгрессе, чем демократам. Исключениями становятся темы, связанные со здравоохранением и вакцинацией. Здесь предпочтения смещаются в пользу последних.