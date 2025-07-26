На Уралмаше ночью отключат электричество

В екатеринбургском районе Уралмаш частично отключат электроэнергию в ночь с 26 на 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Электроснабжение остановят в квадрате Машиностроителей — 40 лет Октября — Кировоградская — Донбасская — Уральских рабочих. В это время сети подготовят к осенне-зимнему периоду и повысят их надежность.

«Безопасное производство работ невозможно без ограничения электроснабжения потребителей»,— указала компания в сообщении. Электрики попросили жителей и компании принять меры, чтобы избежать вреда для имущества или здоровья.

Ранее в пресс-службе администрации сообщили, что на время «Атмофеста» в Екатеринбурге перекроют участок улицы Гражданской от ул. Челюскинцев до дома № 11. Ограничения будут действовать с 4 по 24 августа.

Анна Капустина