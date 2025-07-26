В Екатеринбурге ограничат движение по ул. Гражданской из-за «Атмофеста»

В Екатеринбурге на время проведения «Атмофеста» перекроют движение по ул. Гражданской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Движение ограничат с 4 по 24 августа от ул. Челюскинцев до дома № 11 по ул. Гражданской. В мэрии просят заранее планировать маршруты с учетом перекрытий.

Напомним, «Атмофест» пройдет с 15 по 24 августа на набережной Исети за Макаровским мостом. Тема этого года — «Отпуск в один шаг», на набережной Исети появятся освещенные дорожки, тротуары с ограждениями и велодорожки.

Анна Капустина