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В Екатеринбурге ограничат движение по ул. Гражданской из-за «Атмофеста»

В Екатеринбурге на время проведения «Атмофеста» перекроют движение по ул. Гражданской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Движение ограничат с 4 по 24 августа от ул. Челюскинцев до дома № 11 по ул. Гражданской. В мэрии просят заранее планировать маршруты с учетом перекрытий.

Напомним, «Атмофест» пройдет с 15 по 24 августа на набережной Исети за Макаровским мостом. Тема этого года — «Отпуск в один шаг», на набережной Исети появятся освещенные дорожки, тротуары с ограждениями и велодорожки.

Анна Капустина

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