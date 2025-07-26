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В Карабудахкентском районе на 520 гектарах ввели карантин из-за повилики полевой

На 520 гектарах земли в селе Уллубийаул Карабудахкентского района Дагестана установили карантин из-за распространения повилики полевой. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Повилика считается одним из самых опасных сорняков, представляющих угрозу для аграрного сектора. Растение-паразит снижает урожайность культур на 30-50%, ухудшает качество продукции. Кроме того, сорняк является распространителем вирусных заболеваний.

Мария Хоперская

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