В Карабудахкентском районе на 520 гектарах ввели карантин из-за повилики полевой

На 520 гектарах земли в селе Уллубийаул Карабудахкентского района Дагестана установили карантин из-за распространения повилики полевой. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Повилика считается одним из самых опасных сорняков, представляющих угрозу для аграрного сектора. Растение-паразит снижает урожайность культур на 30-50%, ухудшает качество продукции. Кроме того, сорняк является распространителем вирусных заболеваний.

Мария Хоперская