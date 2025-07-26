Следователи проводят проверку гибели двух детей при пожаре в Миллеровском районе

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели двух детей в Миллеровском районе. Пожар в одном из частных домов хутора Ивановка случился ночью 26 июля. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во время ликвидации возгорания спасатели нашли тела двоих детей: 18-летней девушки и 6-летнего ребенка.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы. По результатам инициированной проверки будет принято процессуальное решение. Ход расследования контролирует прокуратура.

Мария Хоперская