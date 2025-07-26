ЦБ оправдал ожидания

Индекс Мосбиржи упал вторую сессию подряд, а рубль завершил неделю ослаблением — так рынки отреагировали на снижение ключевой ставки до 18% годовых. Решение Банка России стало ожидаемым для рынка — большинство участников предрекали уменьшение ставки на 200 базисных пунктов. Регулятор отметил, что текущее инфляционное давление снижается быстрее, чем прогнозировалось, а экономика возвращается к траектории сбалансированного роста, напряженность падает и на рынке труда. В прошлый раз регулятор уменьшал ключевую ставку 6 июня — до 20%. Перед этим в течение семи месяцев показатель держался на рекордном уровне 21%.

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Мягким сигнал ЦБ по-прежнему назвать нельзя, считает главный экономист Ренессанс Капитала Олег Кузьмин: «Это было достаточно скучное в очень хорошем смысле решение, как и коммуникация и пресс-конференция. И это хорошо и говорит о том, что прошлые прогнозы релевантны. Можно отметить некоторые интересные моменты. Регулятор воздержался от обещаний в открытой форме продолжить снижать ставки на следующих заседаниях.

Такая осторожная позиция связана в первую очередь желанием снизить риски слишком раннего смягчения денежно-кредитных условий.

То есть Банк России хочет всем сказать, что все вроде идет неплохо, но не стоит расслабляться. Далее можно отметить, что в перечень рисков вернулось упоминание геополитики. В начале сентября, по всей видимости, опять возрастут риски появления новых санкций со стороны США после почти полугодового перерыва. За последние месяцы денежно-кредитные условия действительно были жесткими. Ввиду этого теперь есть понимание, что экономика действительно охлаждается. Это то, что регулятор и хотел увидеть, то, что необходимо для возвращения инфляции к цели. Ускорение темпов снижения ставки как раз связано с тем, чтобы не допустить риски чрезмерного охлаждения экономики».

По данным ЦБ, кредитная активность остается сдержанной. Количество необеспеченных потребительских займов сокращается, портфели ипотечных и корпоративных кредитов растут умеренными темпами. Российская экономика продолжает охлаждаться, о чем в последние месяцы не раз предупреждали представители крупного бизнеса. По данным Минэка, за пять месяцев 2025 года рост ВВП составил лишь 1,5%. В текущей ситуации от регулятора требуются более жесткие шаги, уверен генеральный директор «Иволги Капитал» Андрей Хохрин: «Ставку надо снижать существенно.

Вечная борьба с инфляцией — штука хорошая, но экономика с 18-процентной ставкой жить не сможет, как и с 21-процентной. Что касается рынка акций, пока все так жестко, что ждать роста не стоит, как и обвала рубля по этой же причине. Если говорить об облигациях, складывается ощущение, что низкорисковый сегмент уже учел снижение ставок. Высокорисковый, где мы, в частности, работаем, наверное, еще не совсем, там вовсю применяются и 25-процентные ставки. От ОФЗ и первого эшелона я бы чудес особых не ждал.

Что касается экономики, ключевой ставкой и борьбой с инфляцией мы наделали много "черных лебедей", которые обязательно прилетят.

Я не верю в то, что возможны "мягкие посадки". Много раз в новейшей российской истории экономику легко пускали в занос. В секторе МСП, с которым я работаю, дефолт за дефолтом, такого не было в 2022 году. И это не свойство этого рынка и говорит о том, что компании с меньшим запасом прочности пошли на дно. А это часть экономики, которая сейчас находится в состоянии перенапряжения. И здесь путем снижения ставки на два пункта в течение нескольких заседаний проблема не решается».

По итогам заседания 25 июля Центробанк улучшил прогноз по инфляции: в 2025 году цены вырастут на 6-7%, вместо 7-8%, о которых говорили в апреле. Регулятор, как и раньше, рассчитывает, что инфляция вернется к целевым 4% годовых в 2026-м. Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что снижение ключевой ставки на 100-200 базисных пунктов будет неощутимым для экономики. Президент «Опоры России» Александр Калинин надеется, что на следующем заседании тренд на смягчение денежно-кредитной политики продолжится: «Бурные дебаты были и на ПМЭФ, и на Финансовом форуме.

Мы, конечно, выступаем за большее снижение, но было понятно, что оно вряд ли произойдет, поскольку сейчас очень сильно выросли тарифы — больше чем на 11-12%. Но даже то, что ставка упала на 10% — это все равно существенное облегчение. 70% кредитов увязаны с плавающей ставкой. Соответственно, для бизнеса они уже будут пересмотрены. Но 12 сентября, конечно, мы будем рассчитывать на дальнейшее смягчение монетарной политики.

Чтобы пошли инвестиции, доходность в ключевых секторах должна быть как минимум соизмерима со стоимостью денег.

Пока оптимизма по росту инвестиционной активности никакой нет. И нужно серьезно заниматься снижением издержек бизнеса: труд, налоги, административные барьеры, тарифы и так далее».

В Сбербанке сообщили, что с 28 июля снижают ставки по рыночной ипотеке на два процентных пункта, по потребкредитам — на один-два процентных пункта в зависимости от суммы кредита. При этом доходность по вкладам крупнейшие российские банки уменьшили еще до заседания ЦБ. Среднее предложение по депозиту на три месяца опустилось до 17,5% годовых, на полгода — до 16,5, а на 12 месяцев — до 16%.

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Сергей Симонов