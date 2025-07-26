В Новороссийске реконструируют дорогу в районе улицы Мурата Ахеджака

В Южном районе Новороссийска продолжается строительство кольцевого пересечения в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся на пересечении улиц Мурата Ахеджака, Котанова и Дзержинского. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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К концу июля завершены основные подготовительные работы, включая разработку грунта, перенос коммуникаций, укладку труб и установку закладных под опоры освещения. Также построена подпорная стена возле спортивного комплекса «Патриот». Сейчас укладывают нижний слой асфальта, строят тротуары и систему ливнеотведения. Готовность объекта составляет 53%.

Начальник МКУ «Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог» Петр Кабаньян сообщил, что рабочее движение по новой развязке планируется открыть до 1 сентября, а все работы завершить до 15 декабря 2025 года. Реконструкция повысит безопасность, увеличит пропускную способность и улучшит дорожную инфраструктуру района.

Андрей Николаев