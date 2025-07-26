Дрон ВСУ пытался ударить по предприятию в Пензенской области

Сегодня утром беспилотник ВСУ пытался атаковать одно из промышленных предприятий Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале.

По словам главы региона, жертв и разрушений нет. На месте работают экстренные службы. Господин Мельниченко добавил, что на территории Пензенской области действуют временные ограничения мобильного интернета. Это необходимо для оперативного уничтожения БПЛА, пояснил губернатор.

Олег Мельниченко напомнил, что местным жителям запрещено выкладывать в социальные сети фото и видео с места падения дронов. Он призвал относиться к ситуации с пониманием и доверять только проверенным источникам информации.