Власти Ставрополья сообщили об атаке БПЛА на промышленные объекты

ВСУ с помощью дронов атаковали промышленные объекты Ставрополя, заявил губернатор Владимир Владимиров. По его словам, жилые дома и системы жизнеобеспечения не повреждены, никто не пострадал.

В результате атаки произошел небольшой пожар, он уже потушен, уточнил губернатор. В регионе на фоне атаки временно был ограничен мобильный интернет. «Была попытка с помощью БПЛА нарушить энергоснабжение Ставрополя, она отражена. Подача коммунальных ресурсов в штатном режиме»,— написал господин Владимиров в Telegram.

Минобороны сообщало, что за ночь российские силы ПВО уничтожили 54 беспилотника. В Ростовской области при атаке БПЛА погибли два человека.