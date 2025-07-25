Москвичи и новосибирцы чаще других жителей РФ интересуются квартирами в Петербурге

Квартирами в петербургской агломерации после местных жителей чаще всего интересуются москвичи и новосибирцы. Об этом говорят данные исследования, проведенного аналитиками сервиса «Яндекс Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным платформы, в 2025 году интерес к покупке квартир по-прежнему сосредоточен в первую очередь на родном регионе, это основа пользовательского спроса на рынке. Однако если говорить о планах, все больше жителей России ищут жилье не в столичных агломерациях, а в соседних субъектах.

Квартирами в Петербурге и Ленобласти в основном интересуются местные жители (67,1% просмотров объявлений о продаже жилья). На втором месте — пользователи из Москвы и Подмосковья (10,3%). Третью строчку занимают жители Новосибирской области (1,5%). Далее идут жители Краснодарского края (1,3%), Свердловской (1,3%) и Мурманской областей (0,8%).

В первой половине 2025 года квартиры за пределами своего региона петербуржцы и жители Ленобласти чаще всего присматривали в Архангельской (5,9%), Новгородской (5,8%) и Мурманской (5,5%) областях.

«А в целом по стране пользователи чаще всего интересовались новостройками и вторичкой в Москве и Подмосковье (6,1%), Татарстане (5,8%), Свердловской области (5,8%), Петербурге и Ленобласти (5,0%)»,— сообщили в компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург стал регионом с самыми маленькими квартирами в новостройках.

Дарья Астанина