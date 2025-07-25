При атаке БПЛА на заправку в Курской области пострадало три мирных жителя

БПЛА нанес удар по заправке вблизи хутора Фонов Курской области, пострадало три человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

У 37-летней мирной жительницы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма. Еще одна 51-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. У 49-летнего жителя ранение головы, груди, рук и ног. Все пострадавшие доставлены в Рыльскую ЦРБ, позже бригада скорой помощи перевезет их в Курскую областную больницу.

В результате атаки произошло возгорание топливораздаточных колонок. Сотрудники АЗС потушили пожар своими силами.

Вчера в Ракитянском районе Белгородской области при атаках дронов были ранены двое мирных жителей.

Ульяна Ларионова