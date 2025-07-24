В Белгородской области двое мирных жителей пострадали при атаках БПЛА

В Ракитянском районе Белгородской области при атаках дронов были ранены двое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Илек-Кошары БПЛА ударил по сельхозпредприятию. Пострадал мирный житель, который в момент атаки проезжал мимо. Бойцы самообороны передали раненого бригаде скорой, которой он был доставлен в Ракитянскую ЦРБ. У пострадавшего диагностировали непроникающее ранение живота. На месте атаки повреждены четыре единицы спецтехники, а также остекление и фасад ангара.

Еще один человек получил ранения в результате атаки беспилотника на работающий в поле трактор в районе села Новозахаровка. Попутным транспортом его доставили в Ракитянскую ЦРБ, где врачи диагностировали у пациента минно-взрывную травму, ушибы головы и грудной клетки.

После оказания необходимой помощи оба пострадавших будут доставлены в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения.

За прошедшие сутки при обстрелах ВСУ пострадали три человека. Разрушения получили 27 жилых помещений и девять транспортных средств.

Ульяна Ларионова