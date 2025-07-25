Четверо жителей Курской области пострадали при ударах БПЛА по заправке

Заправка в Рыльском районе Курской области подверглась двум атакам БПЛА. Всего пострадали четыре человека. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

В результате первой атаки пострадал сотрудник АЗС. У 53-летнего мужчины легкое рассечение кожи. Ему оказали медицинскую помощь на месте. Обломки беспилотника повредили три автомобиля.

После повторного удара по заправке произошло возгорание топливораздаточных колонок. Сотрудники АЗС сами потушили пожар. Ранены три человека. У 37-летней женщины закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Такие же травмы получила 51-летняя женщина. У 49-летнего мужчины ранение головы, груди, рук и ног. Пострадавшие доставлены в Рыльскую ЦРБ, затем их перевезут в Курскую областную больницу.

Кроме того, сегодня в Курской области пострадал 36-летний водитель комбайна, который подорвался на мине в селе Борщень. В деревне Гирьи ранен 51-летний водитель мотоцикла. Он пострадал в результате удара беспилотника. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.

По данным Минобороны, сегодня с 13:20 мск до 16:40 мск над Курской областью было сбито два беспилотника.

Как жители курского приграничье пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».